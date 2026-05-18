La Salernitana vince ancora la voce dei tifosi | Si può sognare
La Salernitana ha ottenuto un'altra vittoria, alimentando le speranze dei tifosi. La curva Sud Siberiano ha mostrato con fierezza sullo schermo del telefono i momenti della partita, mentre i sostenitori hanno espresso il desiderio di continuare a sognare in vista delle prossime gare. La squadra ha segnato, rafforzando il legame con il pubblico presente allo stadio. I tifosi si sono riuniti per supportare la squadra, condividendo emozioni e entusiasmo durante l'incontro.
La Salernitana segna e Salerno sogna. Ad occhi aperti, con la scenografia della curva Sud Siberiano da mostrare orgogliosamente sul display del telefono. Il cassiere li ha contati tutti: 22mila tifosi allo stadio Arechi in una notte qualunque di quarti di finale di serie C, mica la Champions. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salernitana - Casarano 3-0, la reazione dei tifosi a fine gara
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