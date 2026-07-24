Quel mezzo litro…! Garlasco | la clamorosa svolta che può scagionare Sempio

A Garlasco, un nuovo elemento sull'alibi di Andrea Sempio potrebbe portare a una svolta nel caso di omicidio. Durante una trasmissione televisiva, sono stati discussi dettagli che potrebbero scagionare l’indagato. La vicenda riguarda un delitto avvenuto anni fa e finora rimasto irrisolto. Le indagini continuano a verificare le nuove informazioni, mentre il caso rimane sotto i riflettori pubblici. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa dalle autorità competenti.

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito televisivo con un nuovo elemento relativo all’alibi di Andrea Sempio. Nel corso della puntata di Zona Bianca andata in onda il 23 luglio, la trasmissione ha infatti riportato un particolare che, secondo quanto emerso durante il programma, non sarebbe mai stato riferito agli investigatori nelle diverse fasi dell’inchiesta né ai legali dell’uomo. La ricostruzione riguarda una presunta sosta in un bar la mattina dell’omicidio, dove Sempio avrebbe preso un caffè e bevuto dell’acqua. Un dettaglio che si aggiunge ai dubbi già emersi negli ultimi mesi sullo scontrino utilizzato per sostenere il suo alibi e che è stato al centro del confronto tra il conduttore Giuseppe Brindisi e gli ospiti presenti in studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, la pista che potrebbe scagionare sia Andrea Sempio che Alberto StasiA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, nuove analisi sui reperti potrebbero mettere in discussione le accuse contro due uomini condannati.

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