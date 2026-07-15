A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, nuove analisi sui reperti potrebbero mettere in discussione le accuse contro due uomini condannati. Le prove genetiche sono state riesaminate e potrebbero indicare che entrambi potrebbero essere estranei. La vicenda giudiziaria prosegue, con le parti coinvolte che attendono eventuali sviluppi. La questione resta al centro di attenzione pubblica e legale.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso che ha sconvolto l’Italia continua a occupare le prime pagine e ad alimentare un acceso dibattito. Nonostante il lungo percorso giudiziario e una condanna ormai definitiva, nuovi sviluppi investigativi hanno riportato l’attenzione su una vicenda che, ancora oggi, lascia spazio a interrogativi e interpretazioni differenti. Ogni nuovo documento o ricostruzione finisce inevitabilmente per riaccendere il confronto tra chi ritiene il caso ormai chiuso e chi, invece, sostiene che esistano ancora aspetti da chiarire. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi La storia dell’ omicidio di Chiara Poggi rappresenta uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Garlasco, la pista che potrebbe scagionare sia Andrea Sempio che Alberto Stasi

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