Un nuovo elemento emerge nel caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo diverso da quelli condannati in passato nei pressi della scena del crimine. La testimonianza potrebbe portare a una revisione delle piste seguite finora, aprendo la possibilità di scagionare sia l’uomo condannato per il delitto, sia l’ex fidanzato. La procura ha già avviato nuovi approfondimenti.

A quasi diciannove anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a restare al centro dell’attenzione. Alla condanna definitiva di Alberto Stasi si affianca infatti la nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, mentre una ricostruzione giornalistica indicata come pista di “Mister X” alimenta ulteriormente il dibattito, senza trovare al momento conferme negli atti giudiziari. Il caso presenta oggi un quadro articolato: da un lato c’è una sentenza passata in giudicato, dall’altro un filone investigativo ancora da verificare nelle sedi competenti. Ogni aggiornamento riporta così in primo piano una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi sul percorso processuale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Se c’era lui allora…”. Garlasco, il colpo di scena su Chiara Poggi: la pista che può scagionare sia Sempio che Stasi

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Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio su un forum: Ossessionato da una ragazza

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