Quel messaggio a Berlusconi lo smacco a Owen la scelta del 21 | 10 cose che non sapete di Pirlo
Pirlo ha inviato un messaggio a Berlusconi e ha avuto un confronto con Owen, oltre a una decisione presa il 21. Tra le sue esperienze ci sono un’azione di gioco eseguita vent’anni prima di un episodio noto, un riconoscimento speciale, uno scherzo rivolto a Gattuso e un paragone con una top model. Questi dettagli sono meno noti rispetto alla sua carriera pubblica e sportiva.
Un antipasto di “cucchiaio” andato in scena vent’anni prima della beffa agli inglesi, un titolo onorifico speciale, uno scherzo folle a Gattuso, il paragone con una top model e molto altro. Dieci come il numero che indossava ai tempi della Nazionale Olimpica, quello che da sempre caratterizza il giocatore che si vede dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. Nel caso di Andrea Pirlo, persino col pregio di segnare i rigori. Dieci curiosità speciali sul candidato numero uno alla panchina dell’Italia. Ti pare che i Campioni del Mondo non vengano ricevuti al Quirinale per un’onorificenza speciale? Certo: nel 2006 i ragazzi di Lippi diventano Ufficiali al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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