Quel messaggio a Berlusconi lo smacco a Owen la scelta del 21 | 10 cose che non sapete di Pirlo

Notizia in breve

Pirlo ha inviato un messaggio a Berlusconi e ha avuto un confronto con Owen, oltre a una decisione presa il 21. Tra le sue esperienze ci sono un’azione di gioco eseguita vent’anni prima di un episodio noto, un riconoscimento speciale, uno scherzo rivolto a Gattuso e un paragone con una top model. Questi dettagli sono meno noti rispetto alla sua carriera pubblica e sportiva.