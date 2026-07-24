Quel messaggio a Berlusconi lo smacco a Owen la scelta del 21 | 10 cose che non sapete di Pirlo

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pirlo ha inviato un messaggio a Berlusconi e ha avuto un confronto con Owen, oltre a una decisione presa il 21. Tra le sue esperienze ci sono un’azione di gioco eseguita vent’anni prima di un episodio noto, un riconoscimento speciale, uno scherzo rivolto a Gattuso e un paragone con una top model. Questi dettagli sono meno noti rispetto alla sua carriera pubblica e sportiva.

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Un antipasto di “cucchiaio” andato in scena vent’anni prima della beffa agli inglesi, un titolo onorifico speciale, uno scherzo folle a Gattuso, il paragone con una top model e molto altro. Dieci come il numero che indossava ai tempi della Nazionale Olimpica, quello che da sempre caratterizza il giocatore che si vede dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. Nel caso di Andrea Pirlo, persino col pregio di segnare i rigori. Dieci curiosità speciali sul candidato numero uno alla panchina dell’Italia. Ti pare che i Campioni del Mondo non vengano ricevuti al Quirinale per un’onorificenza speciale? Certo: nel 2006 i ragazzi di Lippi diventano Ufficiali al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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