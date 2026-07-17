Bad Bunny a Milano | dal supermercato al Super Bowl 10 cose che forse non sapete su di lui

Il padre di Bad Bunny è un camionista e sua madre insegna inglese. La famiglia, considerata “normale”, ha lavorato duramente per mantenere i tre figli. Benito, il maggiore, è nato nel 1994, seguito da Bernie nel 1997 e Bysael nel 2002. La famiglia proviene da un contesto umile e ha sempre sostenuto gli studi dei figli. Questa è la base della vita familiare dell’artista prima della sua ascesa nel mondo della musica.

La famiglia «normale» Il padre, Tito Martínez, camionista, e la madre, Lysaurie Ocasio, insegnante di inglese, hanno lavorato sodo per mantenere i tre figli: Benito è il maggiore, Bernie è nato nel 1997 e Bysael nel 2002. Una famiglia stabile della classe medio-bassa, «normale», come l’ha definita lo stesso Bad Bunny, che viveva nel barrio residenziale Almirante Sur di Vega Baja, sulla costa settentrionale di Portorico. «Ho visto quanto si impegnavano i nostri genitori per darci tutto. Avevamo ciò di cui avevamo bisogno», ha detto l'artista in un’intervista del 2025. A casa parlavano «di bollette, della vecchia signora all’angolo che è morta, di diagnosi di cancro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto latino

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