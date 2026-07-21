Il carbone Maradona e i record | cinque cose che non sapete di Karetsas obiettivo del Milan

Konstantinos Karetsas, attaccante greco nato nel 2007, è tra i profili più richiesti negli ultimi tempi. Il suo nome compare tra i giocatori più cercati online, in un periodo in cui anche Cubarsí e Yamal sono protagonisti di successi mondiali e Liberali si è trasferito al Como. Karetsas si sta facendo notare come uno dei giovani più promettenti, attirando l’attenzione di diverse società sportive. La sua carriera sta rapidamente evolvendo e il suo nome è al centro di molte trattative di mercato.

Il 2007 è l'anno di nascita più ricercato del momento. Cubarsí e Yamal sono appena diventati campioni del mondo, Liberali ha fatto il salto al Como e Konstantinos Karetsas è uno dei profili più contesi delle ultime settimane. Il Milan, mai come oggi, guarda meno alla carta d’identità e più al talento. Ha preso Andrej Kostic (anche lui 2007) e ora vuole bissare con un talento greco della stessa età - visionato già da Moncada a novembre - che ha un curioso intreccio con. Maradona. Il problema? Il prezzo: almeno 40 milioni. E trattare col Genk, che gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2029, non sarà semplice. Ma chi è “Kos”? Scopriamolo attraverso alcune curiosità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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