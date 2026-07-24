Durante uno scontro vicino a Tal, in Cisgiordania, sono stati uccisi quattro palestinesi e due israeliani, tra cui un colono e un soldato. Un gruppo di coloni israeliani si è avvicinato al villaggio palestinese, e poco dopo sono arrivati i soldati. La violenza si è protratta, portando alla morte delle sei persone coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o su eventuali feriti.

Quattro uomini palestinesi e due israeliani, un colono e un soldato, sono stati uccisi durante uno scontro vicino a Tal, in Cisgiordania. Un gruppo di coloni israeliani si è avvicinato al villaggio palestinese, e poco dopo sono arrivati alcuni soldati. Uno dei palestinesi ha strappato un fucile da uno dei coloni e ha sparato. Un soldato israeliano che era presente ha quindi sparato contro i palestinesi, uccidendone quattro. È l’attacco peggiore tra i molti avvenuti quest’anno in Cisgiordania, e sono in corso attacchi di rappresaglia nella zona da parte dei coloni sostenuti da Israele. Non è necessario per la fecondazione come quello... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quattro palestinesi e due israeliani sono stati uccisi in uno scontro molto violento in Cisgiordania

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I palestinesi non sono solo vittime

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