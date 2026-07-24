Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite, alcune in modo grave, durante uno scontro in Cisgiordania tra coloni israeliani e residenti palestinesi. L’incidente si è verificato in un'area controllata dall’esercito israeliano, che ha fornito supporto ai coloni durante la violenza. Non sono stati resi noti i dettagli sull’origine dello scontro o sulle circostanze esatte.

È un venerdì di estrema gravità quello che si è consumato oggi in Cisgiordania, dove uno scontro tra coloni israeliani e residenti palestinesi ha provocato 5 morti e 6 feriti, tra cui almeno cinque in gravi condizioni. Il dramma ha preso forma attorno a Tell, un piccolo centro agricolo palestinese a ridosso dell’insediamento illegale di Havat Gilad, a sud-ovest della città di Nablus. Quella che è iniziata come una rissa, le cui origini sono al momento oggetto di ricostruzioni diametralmente opposte, è degenerata in una sparatoria, che ha coinvolto coloni, squadre di sicurezza locali e l’esercito regolare di Israele. Il bilancio delle vittime parla di un israeliano e quattro palestinesi uccisi e di un groviglio di tensioni che alimenta lo scontro in un territorio già da tempo allo stremo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ancora sangue in Cisgiordania: 5 morti e 6 feriti in uno scontro tra coloni israeliani, aiutati dall’Idf, e residenti palestinesi

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