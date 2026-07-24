Ancora sangue in Cisgiordania | 5 morti e 6 feriti in uno scontro tra coloni israeliani e residenti palestinesi

Da tpi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in uno scontro tra coloni israeliani e residenti palestinesi in Cisgiordania. L’incidente si è verificato oggi, in un venerdì segnato da violenze. Non sono stati resi noti i dettagli specifici sull’origine dello scontro o sulla dinamica. La situazione rimane tesa, con le autorità che non hanno ancora fornito dichiarazioni ufficiali.

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È un venerdì di estrema gravità quello che si è consumato oggi in Cisgiordania, dove uno scontro tra coloni israeliani e residenti palestinesi ha provocato 5 morti e 6 feriti, tra cui almeno cinque in gravi condizioni. Il dramma ha preso forma attorno a Tell, un piccolo centro agricolo palestinese a ridosso dell’insediamento illegale di Havat Gilad, a sud della città di Nablus. Quello che è iniziato come un alterco, le cui origini sono al momento oggetto di ricostruzioni diametralmente opposte, è degenerato in una sparatoria, che ha coinvolto coloni, squadre di sicurezza locali e l’esercito regolare di Israele. Il bilancio delle vittime parla di un israeliano e quattro palestinesi uccisi e di un groviglio di tensioni che alimenta lo scontro in un territorio già da tempo allo stremo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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