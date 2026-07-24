Quando torna Jannik Sinner? Lunga pausa dopo Wimbledon | le date di Cincinnati e US Open

Jannik Sinner non giocherà nei tornei di Cincinnati e US Open. Dopo Wimbledon, ha deciso di prendersi una pausa lunga, saltando gli appuntamenti americani. La sua assenza riguarda le competizioni di fine agosto e inizio settembre. La prossima partecipazione ufficiale non è ancora stata comunicata.

Dopo il trionfo di Wimbledon, Jannik Sinner ha scelto di prendersi un periodo di stop piuttosto lungo prima di affrontare l’ultima parte della stagione. Una decisione ponderata, che riflette la volontà del numero 1 del mondo di gestire nel migliore dei modi energie fisiche e mentali dopo un’intensa prima metà del 2026. L’altoatesino, infatti, non prenderà parte ai primi appuntamenti del swing nordamericano sul cemento, rinunciando anche al Masters 1000 di Montreal, per concentrare ogni risorsa sugli eventi più prestigiosi del calendario. Il rientro ufficiale è fissato per il Masters 1000 di Cincinnati, torneo che rappresenterà il banco di prova ideale prima dell’assalto agli US Open, in programma dal 13 al 23 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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