Quando torna in campo Sinner dopo Wimbledon? Dubbio cruciale da sciogliere e la priorità US Open

Il tennista torna in campo dopo Wimbledon, con l’obiettivo di prepararsi per gli US Open. La sua partecipazione al torneo è ancora in dubbio, dato che la priorità è concentrarsi sugli imminenti campionati statunitensi. Dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva e conquistato il quinto Slam, l’atleta si sta concentrando sulla fase di recupero e preparazione. Non sono state comunicate date precise per il suo rientro in campo.

Dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva, aver messo le mani sul quinto Slam della propria carriera e aver rafforzato lo status di numero 1 del mondo, Jannik Sinner si concederà un merito periodo di vacanza e si fermerà dall’attività agonistica per almeno tre settimane: il fuoriclasse altoatesino non disputerà altri tornei nel mese di luglio, dunque bisognerà attendere parecchio per rivederlo in campo. L’ultimo mese è stato decisamente difficile per il 24enne: dopo la cocente eliminazione al secondo turno del Roland Garros, quando si fermò a un passo dallo sbrigare la pratica Juan Manuel Cerundolo, l’azzurro si è sottoposto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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