Quando la rete si ferma noi partiamo | cronaca di un intervento in reperibilità nel cuore di Milano

Una chiamata improvvisa segnala un’interruzione totale delle attività di un’azienda nel centro di Milano. La richiesta di intervento arriva nel cuore della notte, con un cliente che riferisce che la sede è completamente inattiva. Sul luogo, i tecnici si preparano a intervenire, pronti a verificare le cause dell’interruzione e a ripristinare il servizio. La scena si svolge in un’area centrale della città, con luci di emergenza e operai al lavoro.

La chiamata arriva quando meno te l’aspetti, come sempre. Dall’altra parte del telefono la voce di un cliente, e bastano poche parole per capire che la situazione è seria: l’azienda, con sede nel centro di Milano, è completamente ferma. Nessuno riesce a lavorare. La rete non risponde, i gestionali sono irraggiungibili, la posta elettronica non si apre, perfino i telefoni tacciono. In sede regna quella strana atmosfera sospesa che si crea quando decine di persone si ritrovano improvvisamente senza strumenti: schermi neri, riunioni rimandate, clienti che chiamano senza ricevere risposta. Il sospetto cade subito su un guasto all’UPS, il gruppo di continuità che alimenta e protegge il rack di sala macchine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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