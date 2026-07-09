Il cuore le si ferma durante intervento al seno | morta Stefania Verardi a Lecce indagate tre persone

Stefania Verardi, 59 anni, è deceduta a seguito di un arresto cardiaco durante un intervento al seno in una clinica privata di Scorrano. La donna si trovava sotto anestesia durante la rimozione delle protesi. Sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone coinvolte nell’intervento. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Stefania Verardi, 59 anni di Lecce, è morta dopo un arresto cardiaco durante un intervento al seno per la rimozione delle protesi in una struttura privata di Scorrano. La Procura locale ha indagato tre persone. La donna aveva espresso il consenso alla donazione: prelevati cuore, fegato, reni e cornee. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lecce, va in arresto cardiaco durante l'intervento al seno in clinica: tre indagati per la morte di Stefania Verardi, aveva 59 anniTre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di una donna di 59 anni avvenuta in una clinica di Lecce.

Stefania Verardi muore dopo l’intervento al seno: aperta un’inchiesta, tre sanitari indagatiLa Procura di Lecce ha aperto un’indagine sulla morte di una donna di 59 anni avvenuta dopo un intervento di rimozione delle protesi al seno.

Temi più discussi: Lecce, morta dopo intervento al seno in clinica privata: tre indagati; Malore durante l'intervento estetico, 59enne muore dopo giorni in rianimazione; Stefania Verardi muore dopo l’intervento al seno: aperta un’inchiesta, tre sanitari indagati; Lecce, muore dopo un intervento di chirurgia estetica, aperta un'inchiesta. Donati gli organi della 59enne.

Stefania Verardi muore durante un intervento al seno a Lecce: tre indagatiStefania Verardi, 59 anni, è morta a Lecce dopo un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento al seno per la rimozione delle protesi in ... bigodino.it

Il cuore le si ferma durante intervento al seno: morta Stefania Verardi a Lecce, indagate tre personeStefania Verardi, 59 anni di Lecce, è morta dopo un arresto cardiaco durante un intervento al seno per la rimozione delle protesi in una struttura privata ... fanpage.it