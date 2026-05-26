Sicurezza stradale dopo dieci anni torna la doppia reperibilità | Tempi di intervento dimezzati

Più assunzioni, tempi di intervento stradale dimezzati e conti in sicurezza. Il consiglio provinciale di Viterbo ha approvato il rendiconto finanziario del 2025. La seduta ha tracciato la rotta economica dell'ente di Palazzo Gentili, mettendo sul piatto investimenti per le strade, nuovi posti di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Sicurezza stradale, a Castelfranco Emilia laboratorio con gli studenti.

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