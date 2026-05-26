Sicurezza stradale dopo dieci anni torna la doppia reperibilità | Tempi di intervento dimezzati
Dopo dieci anni, viene reintrodotta la doppia reperibilità per migliorare la sicurezza stradale. Questa misura permette di ridurre i tempi di intervento, che vengono dimezzati rispetto al passato. È stata approvata dal consiglio provinciale di Viterbo un rendiconto finanziario relativo al 2025, evidenziando anche un incremento delle assunzioni per sostenere il miglioramento dei servizi.
Più assunzioni, tempi di intervento stradale dimezzati e conti in sicurezza. Il consiglio provinciale di Viterbo ha approvato il rendiconto finanziario del 2025. La seduta ha tracciato la rotta economica dell'ente di Palazzo Gentili, mettendo sul piatto investimenti per le strade, nuovi posti di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Sicurezza stradale, a Castelfranco Emilia laboratorio con gli studenti.
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