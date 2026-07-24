Quando la radio era libertà Onde Ribelli con Stanzani Molinari

Un ex disc jockey e produttore musicale ha partecipato a un evento dedicato alla storia della radio e della musica. Durante l'incontro, ha raccontato come la radio sia stata un mezzo di libertà e di innovazione negli anni passati. Sono stati proiettati filmati e ascoltate registrazioni di programmi storici. Sono stati menzionati artisti e programmi che hanno segnato epoche diverse. L'evento ha coinvolto appassionati e professionisti del settore, con interventi e testimonianze dal vivo.

Un viaggio nella storia della radio, della musica e della comunicazione con uno dei protagonisti che ha contribuito a scrivere pagine importanti della discografia italiana. Martedì, dalle 20.30, via Aldo Moro (piazzale San Lorenzo – Gatta Mimì) ospiterà " Onde Ribelli – Quando la radio era libertà", una serata a ingresso libero che unirà racconti, musica e grandi ospiti. Tra i momenti più attesi ci sarà la partecipazione di Marco Stanzani Molinari, manager, promoter e comunicatore che nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bolognese, classe 1964, Stanzani Molinari ha iniziato il suo percorso nel mondo delle radio libere alla fine degli anni Settanta come speaker e dj, per poi diventare uno dei più affermati professionisti della promozione discografica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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