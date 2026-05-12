Onde radio dalla Napoli di Liberato

Il nuovo album, Radio Liberato, rappresenta un’estensione dell’universo musicale del cantante, combinando tracce che mescolano sonorità elettroniche e influenze tradizionali. La pubblicazione è stata annunciata recentemente e comprende diverse collaborazioni con artisti della scena musicale locale. Le canzoni sono state registrate in vari studi e condividono un filo conduttore che richiama la cultura napoletana. La presentazione dell’album è prevista nei prossimi giorni.

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In un periodo storico in cui siamo inondati di podcast, un tipo di contenuto nato nel mondo dell’audio ma che in realtà sta diventando una cosa sempre più simile ai reel e alla televisione, è curioso che Liberato abbia lanciato un progetto che omaggia la radiofonia. Radio Liberato, presentato in anteprima su Radio 2 il 9 maggio (come da tradizione), è un disco costruito come un flusso sonoro che intreccia musica inedita, cover, remix, interventi parlati e frammenti registrati per espandere l’universo del cantante napoletano. Un misto tra uno speciale radiofonico e un mixtape. Nel disco ci sono due inediti, Goodbye e Napoli queen, reinterpretazione di Trap queen, un pezzo trap melodico di Fetty Wap del 2014.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Onde radio dalla Napoli di Liberato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Geolier - OLÈ feat. Kid Yugi (Lyric Video) Notizie correlate Le onde radio dalla Napoli di LiberatoIn un periodo storico in cui siamo inondati di podcast, un tipo di contenuto nato nel mondo dell’audio ma che in realtà sta diventando una cosa... Escursione nel particolare mondo di Coltano - Agricoltura e onde radioTorniamo a Coltano!Coltano, un mondo agricolo ma non solo, tra i campi si accumula acqua dando origine a laghetti temporanei dove gli uccelli possono...