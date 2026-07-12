Il 9 luglio 1976 nascevano le radio libere, grazie alla legittimazione data dalla storica sentenza 2021976 della Corte Costituzionale. E, il 9 luglio scorso, in omaggio a questo cinquantesimo anniversario, è uscito il libro ’Radio Lullaby. Trasmissioni Radiofoniche Incontrollabili’, firmato da venti autori, a cura di Stefania Robassa, Laura Tabegna e Stefano Regolo (edizioni I libri di Mompracem, 2026). La prima presentazione si terrà martedì 14 luglio alle 19,30 alla Flog di Firenze (ingresso libero) a cura della libreria Florida. Saranno presenti alcuni autori, introdotti dal giornalista e scrittore Paolo Ciampi. ’Radio Lullaby’ è una raccolta di racconti, un’operazione corale dove venti scrittori hanno realizzato un vero inno alla pace e un omaggio alla musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulle onde della libertà da 50 anni. La notte magica di Radio Lullaby

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