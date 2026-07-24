Un episodio ha coinvolto un gruppo di persone considerate fragili, che hanno manifestato pubblicamente. La protesta è avvenuta in una piazza centrale, con partecipanti che hanno esposto cartelli e gridato slogan. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, e nessun incidente è stato segnalato. La manifestazione si è conclusa senza tensioni, lasciando un segno di attenzione pubblica verso le questioni sollevate.

Ci sono giorni – sempre più rari e perciò sempre più preziosi – in cui la politica torna ad ascoltare il respiro della vita e il suo cuore riprende a battere con il ritmo tumultuoso dei sentimenti. E ci sono giorni – ancora più rari e perciò ancora più preziosi – in cui la cultura, parola usata talvolta per mascherare l’alito cattivo dell’arroganza, torna a farsi carne e sangue, idea e ideale, sorriso e pianto. Ebbene, ieri un giorno così ha preso per mano la città degli ultimi spingendola a innamorarsi nuovamente del suo futuro. Forse non ci spingeremo oltre il confine della notte e al chiarore dell’alba ci risveglieremo accanto all’ennesima delusione, ma adesso è così ed è dolce cullare il sogno finché dura. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Quando la forza dei fragili diventa politica culturale

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