Palladio a Pechino quando l’architettura diventa diplomazia culturale tra Italia e Cina

Un edificio progettato da Palladio è stato inaugurato a Pechino, simbolo di scambio culturale tra Italia e Cina. L’apertura avviene in un momento di tensioni tra Europa e Cina, con la cultura che mantiene il suo ruolo di ponte tra i due Paesi. L’evento segna un esempio di come l’architettura possa essere utilizzata come strumento di diplomazia culturale. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti istituzionali di entrambi i Paesi.

In un momento in cui i rapporti tra Europa e Cina attraversano una fase di ridefinizione strategica, la cultura continua a rappresentare uno dei canali più efficaci di dialogo tra i due Paesi. Ne è una dimostrazione l’inaugurazione, presso il Museo d’Arte dell’Università di Tsinghua di Pechino, della mostra “ Chinese Voices on Palladio. From Classical Architecture to Contemporary Experiment ”, visitabile fino al 10 ottobre. L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia a Pechino e dall’Istituto Italiano di Cultura, nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e la Scuola di Architettura dell’Università di Tsinghua, con il sostegno dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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