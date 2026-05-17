A Modena, un'auto ha investito otto persone in centro città. L'autore dell'incidente, un uomo di 31 anni, aveva precedentemente seguito un trattamento psichiatrico. Dopo l'accaduto, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio hanno incontrato i feriti. Il sindaco ha dichiarato che due dei soccorritori coinvolti sono stranieri e ha chiesto di evitare polemiche inutili. La vicenda ha suscitato anche discussioni sulla strumentalizzazione politica dell'episodio.

Alla guida c'era Salim El Koudri, 31 anni, laureato in Economia: ha puntato i passanti e dopo averli investiti si è schiantato contro una vetrina. Poi è sceso dalla macchina cercando di correre via mentre impugnava un coltello, solo grazie all'intervento di altri passanti che lo hanno rincorso, l'uomo è stato fermato e al momento si trova in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Tutto è accaduto nel pieno del pomeriggio, tra famiglie e turisti che passeggiavano nel centro storico della cittadina. «Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Auto sulla folla a Modena: quando la cronaca diventa propaganda politica. Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Il sindaco: «Due dei soccorritori sono stranieri, basta sciacallaggio»

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