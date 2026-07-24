Quando il tempo è incerto cerchiamo di aspettare fino all’ultimo Speriamo che il cielo cambi la delusione è grande anche per noi | Roby Facchinetti consola i fan a bocca asciutta per il live annullato causa maltempo
Il maltempo, con temporali improvvisi e grandinate, ha portato all’annullamento di un concerto previsto, causando delusione tra i fan. Le condizioni climatiche avverse stanno influenzando vari settori, tra cui turismo, agricoltura e eventi all’aperto. Le alte temperature e le precipitazioni intense si verificano frequentemente e creano disagi diffusi nel Paese.
Il caldo afoso e i temporali improvvisi spesso accompagnati da grandinate stanno mettendo in ginocchio il Paese. E non solo i turisti, le strutture ricettive e l’agricoltura, ma anche il comparto dei concerti dal vivo. Le cancellazioni sono all’ordine del giorno e spesso si attende fino all’ultimo per evitare che centinaia di fan rimangano a bocca asciutta e tornino a casa, dopo aver speso i soldi dello spostamento e del biglietto. È quello che è accaduto ai Pooh per la data del 21 luglio a Riccione in Piazzale Roma. Le previsioni del tempo non portavano nulla di buono, all’ora di pranzo il Comune di Riccione aveva diramato un comunicato stampa in merito alla tappa prevista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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