Il sindaco ha bloccato tutti gli eventi sportivi e culturali in città a causa di un’allerta meteo. La decisione è stata presa mercoledì 22 luglio 2026, con l’intenzione di garantire la sicurezza. Tra gli eventi cancellati, anche uno spettacolo con la partecipazione di un’attrice, che ha espresso la sua delusione sui social. Nonostante il maltempo, il sole splendeva nel cielo al momento dell’annullamento. La cancellazione ha coinvolto diverse attività programmate in città.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 22 luglio 2026 - «Il sindaco ha vietato, per questioni di allerta meteo, tutti gli eventi sportivi e culturali e quindi ce ne stiamo andando ». Ambra Angiolini era già al Teatro della Fortuna, dove “La misteriosa scomparsa di W” era stata trasferita dalla Corte Malatestiana, quando martedì l’ordinanza firmata poco dopo le 18 dal sindaco Luca Serfilippi ha imposto lo stop a tutte le manifestazioni con pubblico tra le 19.30 e la mezzanotte. L’amarezza affidata ai social. L’attrice ha affidato ai social la propria amarezza. Toni pacati, ma disappunto evidente. «Ci dispiace, spero che i vostri biglietti vengano rimborsati o che si trovi un’altra data», ha detto dal palcoscenico, aggiungendo: « La beffa più grande è che fuori adesso c’è il sole ». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ambra Angiolini, amarezza social per lo spettacolo annullato a causa del maltempo: "La beffa? C'è il sole"

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