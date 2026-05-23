Rosaria Longoni, madre di Francesco Facchinetti e ex compagna di Roby, ha studiato arte e scultura. Ha lavorato come insegnante di Storia dell’Arte e Disegno.

Rosaria Longoni ha studiato arte e scultura, e non a caso è stata insegnante di Storia dell’Arte e Disegno. Tra i vari lavori che ha svolto, figura anche quello di ricercatrice di nuovi tessuti nel settore dell’abbigliamento e della moda. Dopo aver lavorato all’ Accademia di Brera, ha avviato delle collaborazioni con stilisti e designer. Nel suo passato, tuttavia, troviamo anche un lavoro come volontaria. Possiamo definirla come una donna estremamente riservata, la cui vita privata, nonostante il legame con Facchinetti, è rimasta molto in disparte e senza il classico chiacchiericcio in rosa. Non è presente in alcun social: non ha un profilo su Instagram o Facebook. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Rosaria Longoni, la mamma di Francesco Facchinetti e ex di Roby

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Valentina Sarto, dolore di Roby Facchinetti per la morte della 41enne: "Faceva parte della mia quotidianità"

Leggi anche: Femminicidio di Valentina Sarto, Roby Facchinetti: “Ho perso una persona che faceva parte della mia quotidianità”

Genitori Roby Facchinetti, chi sono Roby e Rosaria | Ora voglio vivermi un po’ mia padreGenitori Francesca Facchinetti, chi sono Ruby e Rosaria: Mia mamma mi ha cresciuta anche da sola ... ilsussidiario.net

Chi è Rosaria Longoni, la mamma di Francesco Facchinetti e ex di RobyRosaria Longoni ha studiato arte e scultura, e non a caso è stata insegnante di ... msn.com