Chi è Rosaria Longoni la mamma di Francesco Facchinetti e ex di Roby

Da metropolitanmagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rosaria Longoni, madre di Francesco Facchinetti e ex compagna di Roby, ha studiato arte e scultura. Ha lavorato come insegnante di Storia dell’Arte e Disegno.

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Rosaria Longoni ha studiato arte e scultura, e non a caso è stata  insegnante di Storia dell’Arte e Disegno. Tra i vari lavori che ha svolto, figura anche quello di  ricercatrice di nuovi tessuti  nel settore dell’abbigliamento e della moda. Dopo aver lavorato all’ Accademia di Brera, ha avviato delle collaborazioni con stilisti e designer. Nel suo passato, tuttavia, troviamo anche un lavoro come volontaria. Possiamo definirla come una donna estremamente riservata, la cui vita privata, nonostante il legame con Facchinetti, è rimasta molto in disparte e senza il classico chiacchiericcio in rosa. Non è presente in alcun social: non ha un profilo su Instagram o Facebook. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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