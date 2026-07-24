Marcell Jacobs parteciperà ai Campionati Italiani di atletica 2026, che si terranno a Firenze il 25 e 26 luglio. La manifestazione includerà le gare di sprinter e altre discipline, con orari e modalità di trasmissione ancora da definire. La partecipazione dell’atleta, campione olimpico, è confermata. La competizione si svolgerà nel fine settimana, con copertura televisiva e streaming prevista.

Marcell Jacobs sarà tra le grandi stelle che prenderanno parte ai Campionati Italiani 2026 di atletica, in programma a Firenze nel weekend del 25-26 luglio. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si rimetterà in gioco sui 100 metri dopo aver infiammato i cuori degli appassionati a inizio estate: 9.99 al Golden Gala di Roma, 9.96 in Diamond League a Parigi e poi il funambolico 9.67 ventoso di Eisenstadt (terza prestazione mondiale della storia in ogni condizione). L’appuntamento è per sabato 25 luglio: batterie alle ore 20.30 e poi finale alle ore 21.25. Il velocista lombardo ha saltato la tappa di Diamond League a Montecarlo a causa di un leggero fastidio muscolare e ora cercherà risponde nel capoluogo toscano, in modo da avvicinarsi con ottimismo agli Europei, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Marcell Jacobs ai Campionati Italiani di atletica 2026: orari esatti, tv, streaming

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