Dove vedere in tv Marcell Jacobs ai Campionati Italiani 2026 | orari batterie e finale programma streaming

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcell Jacobs correrà ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, che si terranno allo Stadio Ridolfi di Firenze nel fine settimana del 25-26 luglio. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orari delle batterie e della finale ancora da comunicare. La competizione vedrà coinvolti atleti di varie discipline, tra cui lo sprint, con l’obiettivo di qualificarsi per le prossime competizioni nazionali e internazionali.

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Marcell Jacobs si rimetterà in gioco in occasione dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze nel weekend del 25-26 luglio. Il Campione Olimpico di Tokyo tornerà in gara a tre settimane di distanza dalla sua ultima uscita agonistica, quando in quel di Eisenstad (Austria, lo scorso 1° luglio) corse i 100 metri in 9.67 con 4,1 ms di vento a favore (terza prestazione di sempre al mondo in ogni condizione). Il velocista lombardo ha rinunciato alla tappa di Diamond League a Montecarlo a scopo precauzionale, a causa di un leggero fastidio muscolare che aveva convinto a fermarsi per evitare complicazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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