Dove vedere in tv Marcell Jacobs ai Campionati Italiani 2026 | orari batterie e finale programma streaming

Notizia in breve

Marcell Jacobs correrà ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, che si terranno allo Stadio Ridolfi di Firenze nel fine settimana del 25-26 luglio. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orari delle batterie e della finale ancora da comunicare. La competizione vedrà coinvolti atleti di varie discipline, tra cui lo sprint, con l’obiettivo di qualificarsi per le prossime competizioni nazionali e internazionali.