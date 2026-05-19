Il 20 maggio si svolge al Stadio Ottolia di Savona il Meeting internazionale di atletica, un evento che quest'anno ospita l'esordio stagionale di Marcell Jacobs. La manifestazione prevede diverse discipline e si svolge in una giornata che include orari e programmi specifici, con la possibilità di seguire l'evento anche in streaming. La partecipazione del velocista italiano rappresenta uno degli appuntamenti principali del meeting, che si conferma come tradizionale evento di inizio stagione per l’atletica leggera a livello internazionale.

Marcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena mercoledì 20 maggio presso lo Stadio Ottolia nella località ligure. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si cimenterà sulla sua distanza prediletta e debutterà in questa annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham, dove andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo. Appuntamento alle ore 16.15 con le batterie, mentre alle ore 17.32 è prevista la finale. Il velocista lombardo si rimetterà in gioco per la prima volta dopo essere tornato sotto la guida di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari esatti, programma, streaming

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