Sono stati trovati e analizzati quaderni storici di bambini e ragazzi, risalenti a decenni fa. Questi documenti sono stati utilizzati come strumenti pedagogici per insegnare ai studenti di oggi. Il progetto mira a far emergere le testimonianze di chi ha scritto in passato, coinvolgendo le nuove generazioni in attività di confronto e apprendimento. La scelta di usare i quaderni storici come risorsa educativa continua a essere adottata nelle scuole.

Mettere al centro le voci di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di ieri e di oggi, trasformando i loro quaderni storici in un potente e attuale strumento pedagogico. Con questo obiettivo, in vista del nuovo anno scolastico, il Museo dei Quaderni di Scuola di Milano, primo polo espositivo al mondo dedicato alle memorie d’infanzia, riapre le prenotazioni per i suoi laboratori didattici 2026-2027, rinnovando la collaborazione con gli istituti scolastici. Aperto ad aprile 2024 e situato nel cuore di Milano in Via Broletto, il Museo mette a disposizione dei docenti un’offerta formativa di alto livello, suddivisa in due modalità di fruizione: le attività all’interno dello spazio museale e i laboratori organizzati direttamente nelle scuole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quaderni del passato e lezioni al presente. Bambini al centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

Notizie e thread social correlati

Dal passato al presente: 125 anni di storia del lavoro raccontati negli archiviVenerdì 8 alle 16 si terrà un evento presso la sala conferenze della Camera del Lavoro di Ferrara, situata in Piazza Verdi, 5.

Leggi anche: Scary Movie 6: un ritorno che guarda più al passato che al presente

Temi più discussi: Quaderni di Scuola: proseguiranno ancora visite e laboratori per raccontare la storia attraverso gli occhi dei bambini; Nuove proposte didattiche al Museo dei Quaderni di Scuola di Milano; Milano, il Museo dei Quaderni di Scuola riapre le attività didattiche per gli studenti; Museo dei Quaderni di Scuola di Milano: le nuove proposte educative.

Museo dei Quaderni di Scuola di Milano: le nuove proposte educativeMilano, 21 luglio 2026 – Mettere al centro le voci di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di ieri e di oggi, trasformando i loro quaderni storici in un potente e attuale strumento pedagogico. Con qu ... mi-lorenteggio.com

Quaderni di Scuola: proseguiranno ancora visite e laboratori per raccontare la storia attraverso gli occhi dei bambiniRiaprono le prenotazioni per l’anno scolastico 2026-2027. Cinque percorsi didattici, tra museo e aule, per avvicinare gli studenti alla storia, all’educazione civica e alla memoria attraverso i quader ... tecnicadellascuola.it