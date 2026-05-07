Dal passato al presente | 125 anni di storia del lavoro raccontati negli archivi

Venerdì 8 alle 16 si terrà un evento presso la sala conferenze della Camera del Lavoro di Ferrara, situata in Piazza Verdi, 5. L’iniziativa, promossa dalle organizzazioni sindacali, si intitola “Tracce per la storia della Camera del Lavoro di Ferrara: dal suo archivio ad altre documentazioni” e si concentrerà sulla storia del lavoro negli ultimi 125 anni, attraverso l’analisi di documenti e archivi.

Prende il via l’iniziativa delle organizzazioni sindacali dal titolo ‘Tracce per la storia della Camera del Lavoro di Ferrara: dal suo archivio ad altre documentazioni’, che si terrà venerdì 8 alle 16 presso la sala conferenze della Camera del Lavoro (Piazza Verdi, 5).Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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