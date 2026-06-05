Dopo 13 anni dall’ultimo capitolo, “Scary Movie 6” arriva al cinema. Il film riprende la saga parodistica, concentrandosi su riferimenti e stile degli anni Duemila. La produzione punta a rievocare le atmosfere delle prime pellicole, senza introdurre grandi novità. La data di uscita è stata annunciata, ma nessun dettaglio sulla trama o sul cast. La pellicola mira a catturare il pubblico nostalgico delle prime commedie della serie.

A tredici anni dall’ultimo capitolo, Scary Movie torna al cinema con l’obiettivo di riportare in vita una delle saghe parodistiche più popolari degli anni Duemila. Il film riunisce gran parte dei volti storici del franchise, aggiorna i suoi bersagli ai moderni horror e prova a giocare con il concetto stesso di sequel nostalgico. Il risultato, però, è un’operazione che vive soprattutto di ricordi. Qualche gag funziona, alcuni cameo strappano un sorriso, ma nel complesso la comicità fatica a trovare la stessa efficacia dei capitoli migliori. Il ritorno dei personaggi storici è il vero punto di forza. Una scena di Scary Movie 6. Fonte: Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Scary Movie 6: un ritorno che guarda più al passato che al presente

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SCARY MOVIE 6: Finalmente una parodia che non fa schifo | PARLIAMONE

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