Pure in Lombardia la destra salva Delmastro | no alla mozione Pd per inviare gli atti dell’inchiesta e concedere le chat con Caroccia
In Lombardia, la maggioranza di destra ha respinto la mozione del Partito Democratico che chiedeva di inviare gli atti dell'inchiesta Hydra alla Camera e di ottenere le chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese. La discussione sul caso Delmastro non è stata avviata e non sono state prese decisioni in merito alla consegna delle conversazioni alla Procura.
Niente discussione sul caso Delmastro. Niente invio delle carte dell’inchiesta Hydra alla Camera. E, soprattutto, nessuna richiesta ai deputati di consegnare alla Procura le chat tra l’ex sottosegretario meloniano a Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese. La destra in Consiglio regionale della Lombardia dice no al Pd, che voleva discutere una mozione sulla vicenda di Andrea Delmastro in vista del voto con cui Montecitorio dovrà stabilire se negare definitivamente il sequestro delle conversazioni tra il meloniano e Caroccia, come chiesto dai pm. La mozione, a prima firma Paolo Romano, riassumeva le tappe del caso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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