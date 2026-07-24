Pure in Lombardia la destra salva Delmastro | no alla mozione Pd per inviare gli atti dell’inchiesta e concedere le chat con Caroccia

Notizia in breve

In Lombardia, la maggioranza di destra ha respinto la mozione del Partito Democratico che chiedeva di inviare gli atti dell'inchiesta Hydra alla Camera e di ottenere le chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese. La discussione sul caso Delmastro non è stata avviata e non sono state prese decisioni in merito alla consegna delle conversazioni alla Procura.