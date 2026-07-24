L’avvocato di un testimone ha dichiarato di aver inviato alla Procura di Roma una memoria contenente tutte le chat tra l’ex sottosegretario e il suo assistito. La richiesta è di acquisire subito le conversazioni per le indagini in corso. L’invio avviene in questi minuti, secondo quanto riferito dall’avvocato. La procura sta valutando le chat come parte delle verifiche sulla vicenda legata all’ex funzionario.

“Sto inviando in questi minuti alla Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra l’ex sottosegretarioAndrea Delmastroe il mio assistito con richiesta di acquisizione immediata ai fini delle indagini“. Così l’avvocatoFabrizio Gallo, legale diMauro Caroccia, in merito all’inchiesta sul ristorante romano “Bisteccheria d’Italia”, nella quale l’imprenditore romano è indagato insieme alla figlia perriciclaggio e intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. LaProcura di Roma, che coordina l’indagine, aveva chiesto l’acquisizione delle chat intercorse tra il parlamentare di Fratelli D’Italia e il prestanome del clan dei Senese, ma qualche giorno fa la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera l’ha negata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, l’avvocato di Caroccia: ‘Invio alla Procura una memoria con le chat dell’ex sottosegretario’

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