Un uomo ha causato la morte del padre, secondo quanto riferito dalle autorità. La procura ha precisato che la morte è stata provocata da un’asfissia involontaria, causata da una manovra maldestra e imprudente. La vittima era in condizioni di fragilità, e l’incidente si è verificato durante un episodio accidentale. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessun atto intenzionale è stato riscontrato nel comportamento del responsabile.

Firenze, 24 luglio 2026 – “L’asfissia è stata causata da una manovra maldestra e imprudente, che ha provocato involontariamente, in un soggetto già fragile, la morte”. Lo scrive la giudice Anna Liguori nelle motivazioni delle sentenza di condanna (a 5 anni di reclusione per omicidio colposo aggravato) di Giampiero Burattini, il 57enne accusato di aver provocato la morte del padre Sergio (85), avvenuta a gennaio 2025 nell’abitazione di via Mario Augusto Martini, a Scandicci. Lo stesso Burattini – difeso dagli avvocati Samuel Stampigli e Marina Grasso –, è stato condannato, con sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze, a 6 anni e 8 mesi anche per il reato di omicidio preterintenzionale (avvenuto nel 2022) dell’anziana madre: per l’accusa l’avrebbe picchiata provocandone, senza volerlo, la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Provocò la morte del padre, Burattini “ucciso dall’asfissia per una manovra maldestra”

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