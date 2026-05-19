Tragedia a Bollengo | bambina di 2 anni muore investita durante una manovra dall' auto del padre

Nella mattinata di martedì 19 maggio, nel comune di Bollengo, in provincia di Torino, si è verificato un grave incidente alle 8.40. Una bambina di due anni è stata investita dall'auto del padre durante una manovra, causando la sua morte. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità locale è stata colpita da questa tragedia improvvisa.

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