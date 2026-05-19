Tragedia a Bollengo | bambina di 2 anni muore investita durante una manovra dall' auto del padre
Nella mattinata di martedì 19 maggio, nel comune di Bollengo, in provincia di Torino, si è verificato un grave incidente alle 8.40. Una bambina di due anni è stata investita dall'auto del padre durante una manovra, causando la sua morte. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità locale è stata colpita da questa tragedia improvvisa.
Un tragico incidente quello che è avvenuto intorno alle 8.40 di martedì, 19 maggio, nel piccolo comune di Bollengo, in provincia di Torino. Una bambina di due anni è morta all'ospedale di Ivrea, dove sarebbe arrivata già priva di vita dopo essere stata travolta, durante una manovra, dall'auto del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Tragedia a : muore di 4 anni dopo le dimissioni dallospedale. Aperta un'inchiesta.
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