Non ho più una famiglia | lutto per Emanuel Caserio è morto il padre dell’attore de Il paradiso delle signore Stroncato dalla stessa malattia che provocò la morte del fratellino Edoardo a 9 anni

Notizia in breve

L’attore Emanuel Caserio ha annunciato sui social la morte del padre, deceduto a causa della stessa malattia che aveva portato via il fratellino a nove anni. Caserio è conosciuto per il ruolo di Salvatore Amato nella serie televisiva di Rai 1, “Il paradiso delle signore”. La notizia ha suscitato commozione tra i fan dell’attore, che ha condiviso il lutto con il suo pubblico. La famiglia ha perso un altro membro a causa della stessa patologia.