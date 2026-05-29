Non ho più una famiglia | lutto per Emanuel Caserio è morto il padre dell’attore de Il paradiso delle signore Stroncato dalla stessa malattia che provocò la morte del fratellino Edoardo a 9 anni
L’attore Emanuel Caserio ha annunciato sui social la morte del padre, deceduto a causa della stessa malattia che aveva portato via il fratellino a nove anni. Caserio è conosciuto per il ruolo di Salvatore Amato nella serie televisiva di Rai 1, “Il paradiso delle signore”. La notizia ha suscitato commozione tra i fan dell’attore, che ha condiviso il lutto con il suo pubblico. La famiglia ha perso un altro membro a causa della stessa patologia.
Lutto per Emanuel Caserio. L’attore, noto al pubblico televisivo per aver interpretato a lungo il personaggio di Salvatore Amato nella serie di Rai 1 “Il paradiso delle signore”, ha annunciato la morte del padre attraverso i propri canali social. Caserio, che ha lasciato il ruolo nella soap opera da qualche mese, sta ricevendo in queste ore numerosi messaggi di sostegno da parte dei telespettatori. L’annuncio sui social e le fotografie. La notizia della scomparsa è stata comunicata su Instagram tramite un post contenente un carosello di immagini. La sequenza si apre con uno scatto recente in cui l’attore s tringe la mano al padre ricoverato in un letto d’ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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