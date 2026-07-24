Provincia stop discarica Il consiglio si allinea al voto di sei Comuni Avviso a Regione e ’Plures’

Il consiglio provinciale ha deciso di sospendere l’attività di una discarica, allineandosi alla decisione di sei Comuni vicini. Durante la riunione, un rappresentante ha affermato che questa scelta non è la fine del percorso, ma l’inizio di nuove azioni. Ha anche rivolto un appello alla Regione e alla società coinvolta, chiedendo interventi immediati. La decisione è stata presa dopo discussioni sulla gestione dei rifiuti e le implicazioni ambientali.

"Il Consiglio congiunto non è stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Ora è il momento di agire". Marco Di Gennaro non usa giri di parole. Per il presidente del Comitato per la chiusura della discarica dell’ex Cava Fornace, il territorio ha ormai espresso con chiarezza la propria volontà: adesso tocca alla politica trasformarla in una scelta concreta. È questo il messaggio che il comitato diffonde dopo il voto del Consiglio provinciale, tornando a chiedere che Plures abbandoni definitivamente il progetto di completamento della discarica e avvii la fase di chiusura del sito. Il documento arriva dopo un altro passaggio istituzionale ritenuto decisivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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