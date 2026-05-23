Sei Comuni al voto in provincia | più di 13mila elettori coinvolti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si svolgono le elezioni amministrative in undici comuni del Friuli Venezia Giulia. Complessivamente, sono oltre 13.000 gli elettori chiamati alle urne. La consultazione riguarda le amministrazioni comunali di sei Comuni della provincia. Le elezioni si svolgono in due giorni, con le urne aperte per tutto il fine settimana. Nessuna ulteriore informazione sui candidati o sui risultati disponibili al momento.

Undici comuni del Friuli Venezia Giulia tornano al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per le elezioni amministrative. Circa 35.600 elettori sono chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali in altrettanti centri, tutti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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