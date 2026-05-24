Elezioni comunali Umbria al voto | seggi aperti oggi e domani in sei Comuni della regione

In sei Comuni dell'Umbria si vota oggi e domani per le elezioni comunali 2026. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Non ci saranno ballottaggi, dato che le consultazioni riguardano amministrazioni con meno di 15mila abitanti.

Perugia, 24 maggio 2026 – Umbria alle urne, si vota in sei Comuni della regione. Le elezioni amministrative 2026 sono in programma oggi (dalle ore 7 alle ore 23) e domani (dalle ore 7 alle ore 15) e non ci saranno ballottaggi, poiché vanno al voto amministrazioni con meno di 15mila abitanti. Si vota in due Comuni della Provincia di Perugia, Valfabbrica e Scheggino; e in sei Comuni della provincia di Terni: Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove. Sono poco più di 12mila gli aventi diritto nel Cuore Verde d’Italia chiamati a scegliere sindaco e consiglio comunale. L’unico centro con più di tremila abitanti è Valfabbrica, mentre il più piccolo comune umbro è Scheggino che conta appena 452 residenti, con appena 340 elettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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