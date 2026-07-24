Conclusi i Campionati Mondiali di calcio, lo spirito di gara continua ad animare la stagione estiva del Museum of Senses di Milano (aperto pure a Ferragosto, in viale Monte Grappa 10). Che peraltro ha ricevuto il prestigioso Tripadvisor Travellers’ Choice Award 2026, riconoscimento basato sulle valutazioni dei visitatori. Chiamati, loro stessi, a trasformare la visita in una sfida sempre più coinvolgente, attraverso prove, punteggi e classifiche, tra amici, famiglie, colleghi e gruppi, con finale premiazione e foto celebrativa. Se il format già è utilizzato per rendere esclusivi eventi aziendali e feste di compleanno (non solo di bimbi), ritrovarsi in un campo di gioco dove mettere alla prova le proprie capacità sensoriali si prospetta tanto più attuale con la Summer Quest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prove, punteggi e classifiche. Visita-sfida al Museum of Senses

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OP MCGave a millennium, betrayed; I reclaim all glory at Immortal Assembly

Notizie e thread social correlati

Speciale International Museum Day al Museo Villa Bassi Rathgeb - Visita con la curatrice Monica PoggiSabato 16 maggio alle 16, il Museo Villa Bassi Rathgeb organizza una visita guidata alla mostra dedicata a Alfred Eisenstaedt, in occasione...

Crediti Maturità 2026, come si calcolano: la tabella di conversione per il voto e i punteggi delle provePer la Maturità 2026, il voto finale si ottiene combinando i crediti maturati nel triennio, che possono accumulare fino a 40 punti, con i punteggi...

Temi più discussi: Prove, punteggi e classifiche. Visita-sfida al Museum of Senses; La Coppa Italia di Zona 6 - Sicilia torna a Triscina per il penultimo round stagionale; Milano, al Museo dei Sensi per allenare le capacità di orientamento, equilibrio e riflesso. Un certificato di sensibilità per chi accetta la sfida; Graduatoria semestre filtro Medicina 2026-27: la guida definitiva.

Prove, punteggi e classifiche. Visita-sfida al Museum of SensesConclusi i Campionati Mondiali di calcio, lo spirito di gara continua ad animare la stagione estiva del Museum of ... quotidiano.net

FantaSanremo 2026, i punteggi dopo la terza serata: LDA e AKA 7even in testaDopo la terza serata di Sanremo 2026, la classifica del FantaSanremo ha subito qualche scossone, con Leo Gassmann salito al terzo posto dopo la sua esibizione con Naturale. Pur non essendosi esibiti, ... gazzetta.it