Crediti Maturità 2026 come si calcolano | la tabella di conversione per il voto e i punteggi delle prove

Per la Maturità 2026, il voto finale si ottiene combinando i crediti maturati nel triennio, che possono accumulare fino a 40 punti, con i punteggi delle tre prove, ognuna valutata 20 punti. La somma di questi elementi determina il voto complessivo, che tiene conto sia dei crediti che delle valutazioni delle singole prove scritte e orali. La tabella di conversione serve a trasformare i punteggi ottenuti nelle prove e nei crediti in un voto finale.

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