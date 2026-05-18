Crediti Maturità 2026 come si calcolano | la tabella di conversione per il voto e i punteggi delle prove

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Maturità 2026, il voto finale si ottiene combinando i crediti maturati nel triennio, che possono accumulare fino a 40 punti, con i punteggi delle tre prove, ognuna valutata 20 punti. La somma di questi elementi determina il voto complessivo, che tiene conto sia dei crediti che delle valutazioni delle singole prove scritte e orali. La tabella di conversione serve a trasformare i punteggi ottenuti nelle prove e nei crediti in un voto finale.

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Il voto finale della Maturità 2026 si calcola sommando i punti di credito ottenuti nel triennio (massimo 40 punti) con i punteggi delle singole prove, scritte e orali (20+20+20). Ecco come calcolare il voto finale con la tabella di conversione crediti-media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Crediti scolastici Maturità 2026: la tabella completa per il calcolo e la conversione della media

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