Speciale International Museum Day al Museo Villa Bassi Rathgeb - Visita con la curatrice Monica Poggi

Sabato 16 maggio alle 16, il Museo Villa Bassi Rathgeb organizza una visita guidata alla mostra dedicata a Alfred Eisenstaedt, in occasione dell’International Museum Day 2026. La curatrice Monica Poggi accompagnerà i visitatori attraverso le opere esposte, offrendo approfondimenti sulla vita e il lavoro del fotografo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nella sede del museo, che si trova in una villa storica.

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