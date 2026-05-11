Speciale International Museum Day al Museo Villa Bassi Rathgeb - Visita con la curatrice Monica Poggi
Sabato 16 maggio alle 16, il Museo Villa Bassi Rathgeb organizza una visita guidata alla mostra dedicata a Alfred Eisenstaedt, in occasione dell’International Museum Day 2026. La curatrice Monica Poggi accompagnerà i visitatori attraverso le opere esposte, offrendo approfondimenti sulla vita e il lavoro del fotografo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nella sede del museo, che si trova in una villa storica.
Sabato 16 maggio, alle ore 16.00, in occasione dell’International Museum Day 2026, il Museo Villa Bassi Rathgeb propone una speciale visita guidata alla mostra "Alfred Eisenstaedt. La fotografia era nell’aria" accompagnati dalla curatrice Monica Poggi. Un percorso coinvolgente tra immagini.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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International Museum Day 2026 Visita guidata alla mostra Alfred Eisenstaedt. La fotografia era nell'aria con la curatrice Monica Poggi Sabato 16 maggio 2026, ore 16 In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, vi invitiamo a vivere un'esperienza - facebook.com facebook