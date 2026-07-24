Durante la notte, un carabiniere è stato ferito con un coltello all’addome mentre tentava di bloccare un giovane di 28 anni in stato di forte agitazione in una casa di Scordia, nel Catanese. Il militare ha cercato di impedire un tentativo di suicidio e ha subito una ferita, ma è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il comandante ha elogiato l’operato del militare per aver agito con coraggio.

Un carabiniere è stato ferito con una coltellata all’addome durante un intervento la notte scorsa in un’abitazione di Scordia, nel Catanese, per un 28enne che, in forte stato d’agitazione, voleva compiere un gesto estremo. All’arrivo dei militari, il ragazzo ha reagito ferendo uno dei carabinieri. Il carabiniere, che non è in pericolo di vita, è stato ricoverato in ospedale. L’aggressore è stato arrestato e condotto nel carcere di Caltagirone. La telefonata del Comandante generale dell’Arma. Il Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, ha telefonato al militare dell’Arma ferito nelle scorse ore a Scordia, in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prova a sventare un suicidio, carabiniere accoltellato in Sicilia. L’elogio del Comandante Luongo

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