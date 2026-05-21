Il comandante Luongo | Dall’AI un aiuto per gestire 23 milioni di denunce

Il comandante ha parlato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per gestire un volume di circa 23 milioni di denunce. Ha affermato che l’obiettivo è far sì che l’Arma rimanga al passo con i tempi, integrando le nuove tecnologie senza perdere il suo patrimonio identitario. La visione è quella di un’Istituzione moderna, capace di sfruttare le innovazioni digitali per migliorare le proprie attività quotidiane e l’efficienza complessiva.

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