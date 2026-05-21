Il comandante Luongo | Dall’AI un aiuto per gestire 23 milioni di denunce
Il comandante ha parlato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per gestire un volume di circa 23 milioni di denunce. Ha affermato che l’obiettivo è far sì che l’Arma rimanga al passo con i tempi, integrando le nuove tecnologie senza perdere il suo patrimonio identitario. La visione è quella di un’Istituzione moderna, capace di sfruttare le innovazioni digitali per migliorare le proprie attività quotidiane e l’efficienza complessiva.
«Immagino l’Arma di domani come un’Istituzione pienamente proiettata nella modernità, ma senza mai perdere la propria identità». Al Festival dell’Economia di Trento 2026, il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha indicato la traiettoria per i prossimi anni: tecnologia, formazione, competenze Stem, reclutamento di giovani professionisti e presidio del territorio. Non un semplice aggiornamento di strumenti. Un progetto di trasformazione operativa e culturale, costruito per affrontare una criminalità che cambia pelle: meno visibile, più economica, più digitale. Ma anche per rendere più rapido il rapporto quotidiano con i cittadini: 23 milioni di denunce l’anno che presto potranno passare anche attraverso l’appIo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Brevetto ad honorem al Generale Salvatore Luongo dall’Aeronautica Militare Un riconoscimento dal forte valore istituzionale. https://infodifesa.it/brevetto-ad-honorem-salvatore-luongo-aeronautica-carabinieri/ facebook
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