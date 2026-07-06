Carabinieri il comandante generale Salvatore Luongo in visita all' Onu I temi delle missioni di pace dell' ambiente e della lotta alla criminalità

Notizia in breve

Il comandante generale dei carabinieri si è recato all'ONU, dove ha partecipato a incontri sulle missioni di pace, la tutela dell’ambiente e la lotta alla criminalità. Durante la visita, ha incontrato rappresentanti internazionali e ha discusso di collaborazioni e strategie operative. L’occasione ha visto anche un approfondimento sui contributi delle forze dell’ordine italiane in ambito internazionale. La delegazione ha poi visitato le sedi delle attività ONU dedicate alla sicurezza e alla cooperazione globale.