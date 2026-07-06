Carabinieri il comandante generale Salvatore Luongo in visita all' Onu I temi delle missioni di pace dell' ambiente e della lotta alla criminalità
Il comandante generale dei carabinieri si è recato all'ONU, dove ha partecipato a incontri sulle missioni di pace, la tutela dell’ambiente e la lotta alla criminalità. Durante la visita, ha incontrato rappresentanti internazionali e ha discusso di collaborazioni e strategie operative. L’occasione ha visto anche un approfondimento sui contributi delle forze dell’ordine italiane in ambito internazionale. La delegazione ha poi visitato le sedi delle attività ONU dedicate alla sicurezza e alla cooperazione globale.
Trasferta americana per il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo impegnato nella giornata di lunedì in una serie di importanti incontri al quartier generale delle Nazioni Unite di New York con le più alte autorità Onu nell’ambito della visita di lavoro negli Stati Uniti e delle iniziative connesse al rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore delle operazioni di Pace. Nel corso dei colloqui con l’undersecretar general for Operational support Atul Khare e con il suo omologo dell'ufficio for Peace operations, l'ambasciatore Jean-Pierre Lacroix, «sono stati affrontati temi di comune interesse relativi al diversificato contributo dell’Arma - spiegano dal Comando generale - alle missioni internazionali, alla formazione specialistica e allo sviluppo di capacità operative a supporto delle Nazioni Unite». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Il Comandante Generale Salvatore Luongo spiega il nuovo modello organizzativo dei Carabinieri
Notizie e thread social correlati
Mattarella: “Missioni Onu ultimo strumento per la pace. Diritto indebolito impone resilienza delle istituzioni”Il presidente della Repubblica ha affermato che le missioni delle Nazioni Unite rappresentano l'ultimo strumento a disposizione della comunità...
Il generale Luongo visita il Comando di viale ItaliaIeri mattina, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha visitato il Comando di viale Italia.
Temi più discussi: Il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo in visita al comando provinciale di Siena; Il generale Luongo visita il Comando di viale Italia; Visita del Comandante Generale Salvatore Luongo in Toscana: il SIM Carabinieri focalizza l'attenzione su innovazione, cyber e tutela del personale - SIM Carabinieri; CC: il comandante generale Luongo in visita ai comandi provinciali di Siena e Pistoia.
SIENA. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, ha fatto visita al Comando provinciale di Siena presso la caserma Tito Livio Stagni. Al suo arrivo, il vertice dell’Arma è stato accolto dal Comandante p facebook
Siete il nostro sguardo protettivo sull’intero patrimonio naturale del Paese. Il Com. Gen. #Carabinieri Salvatore Luongo saluta gli Operai a Tempo Indeterminato (OTI) neo assunti, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida #Carabinieri x.com
Carabinieri, il comandante generale Salvatore Luongo in visita all'Onu. I temi delle missioni di pace, dell'ambiente e della lotta alla criminalitàIl generale di Corpo d'armata Salvatore Luongo ha fatto il punto sull'attività internazionale dei carabinieri in diversi scenari. Il progetto di rinforzare il Centro ambientale di Sabaudia e l'incontr ... roma.corriere.it
Il generale Luongo visita il Comando di viale ItaliaIeri mattina, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha effettuato una visita ufficiale ... msn.com