A Rimini, un operaio egiziano di 25 anni si è arrampicato su una gru alta circa 25 metri nel cantiere di un nuovo asilo nido. L’uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, lamentando di non aver ricevuto lo stipendio. Le forze dell’ordine sono intervenute per negoziare con lui e cercare di farlo scendere. Sul posto sono presenti squadre di soccorso e polizia, mentre si cerca di gestire la situazione senza ulteriori conseguenze.

Momenti di forte apprensione a Rimini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito su una gru alta circa 25 metri nel cantiere del nuovo asilo nido di via Pindemonte, minacciando di lanciarsi nel vuoto per protestare contro il presunto mancato pagamento degli stipendi. L’uomo, nonostante il caldo intenso e temperature superiori ai 35 gradi, ha deciso di rimanere in cima alla struttura per chiedere il pagamento delle retribuzioni che, secondo quanto denunciato, non sarebbero state corrisposte né a lui né ad altri colleghi. L’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato una trattativa per convincere il giovane a scendere in sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sale su una gru alta 25 metri e minaccia di lanciarsi: “Non mi pagano lo stipendio”

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