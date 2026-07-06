Un uomo di 35 anni si è arrampicato su una gru alta oltre cento metri vicino alla stazione Centrale di Milano, minacciando di gettarsi. La polizia ha avviato trattative che sono durate tutta la notte. Alla fine, gli agenti sono riusciti a farlo scendere e a metterlo in sicurezza.

Le trattative con gli agenti delle Volanti sono andati avanti per tutta la notte. Per far scendere un 35enne romeno dal braccio di una gru alta oltre cento metri che s’affaccia sulla stazione Centrale di Milano. Tre ore per convincerlo a scendere, mentre a terra i vigili del fuoco avevano già posizionato il materasso di sicurezza. Poi, dopo le 6 di lunedì, finalmente la decisione di desistere e scendere. L’uomo è stato accompagnato dai poliziotti all’ospedale Fatebenefratelli. Non è ancora chiaro il motivo del suo gesto. A lanciare l’allarme, nella notte era stato un passante, che l’aveva visto arrampicarsi sulla gru del cantiere di via Scarlatti sull’ex hotel Michelangelo. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, sale su una gru a 100 metri d'altezza e minaccia di buttarsi: dopo una trattativa durata tutta notte la polizia lo salva

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