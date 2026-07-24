Pronostico Wrexham-Leeds | a caccia di un altro scalpo

L'amichevole tra Wrexham e Leeds si disputa nella notte tra sabato e domenica alle 01:30 ora italiana. La partita si gioca sul campo di Wrexham. Non sono state comunicate ufficialmente le formazioni. La diretta sarà disponibile in streaming e in tv.

Wrexham-Leeds è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Leeds di Daniel Farke muove i primi passi nel clima caldo umido della Florida. A Tampa, sul prato del Raymond James Stadium – nel quale disputano solitamente i propri match i Buccaneers di NFL – i Whites giocheranno la prima amichevole contro il Wrexham, formazione gallese che milita in Championship, la serie cadetta inglese. (Instagram) – Ilveggente.it Lo scorso anno Farke e i suoi uomini, non senza tribolazioni, sono riusciti a mantenere la categoria e ad evitare l’immediato ritorno in Championship. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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