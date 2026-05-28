Il Manchester United ha annunciato il suo tour pre-campionato del 2026, con partite contro Leeds, PSG, Atletico Madrid e Wrexham. Le gare sono state confermate e si svolgeranno prima dell'inizio della stagione 202627. La tournée include incontri con squadre di diversi campionati europei e britannici, con date e località ancora da definire. La squadra si sta preparando per l'inizio del nuovo campionato con queste amichevoli ufficiali.

2026-05-28 18:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Manchester United visiterà la Finlandia per la prima volta in 61 anni durante un programma pre-campionato con avversari familiari mentre Michael Carrick si prepara per la sua prima stagione completa da capo allenatore. Dopo aver reso lo United la squadra in forma in Premier League sin dal suo arrivo su base temporanea a gennaio, i primi avversari internazionali di Carrick come allenatore permanente includeranno Wrexham, Rosenborg, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Lo scorso anno lo United ha avuto un pre-campionato misto con Ruben Amorim, pareggiando con Leeds United, Everton e Fiorentina e battendo West Ham e Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tour pre-campionato del Manchester United 2026: partite complete, avversari confermati tra cui Leeds, PSG, Atletico Madrid, Wrexham mentre i giganti della Premier League si preparano per la stagione 2026/27

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brighton 0 vs 3 Manchester United: Match Highlights | Premier League 25-26 Simulation/Recreation

Notizie e thread social correlati

Manchester United vs Leeds: notizie confermate sulla squadra, formazioni complete della Premier League, canale TV, streaming online in direttaStasera si gioca una partita di Premier League tra il Manchester United e il Leeds, con le formazioni ufficiali confermate e la partita che si...

Leggi anche: Ederson saluta l’Atalanta e vola in Premier League: il Manchester United beffa Juventus e Atletico Madrid

Temi più discussi: Elenco infortuni, sospensioni e disponibilità del Liverpool; L'allenatore Ruben Amorim ordina l'espulsione di quattro stelle del Manchester United.; Il Manchester United aumenta la sua offerta per Bryan Mbeumo.; Isak, definito ribelle, è stato escluso dalla tournée pre-campionato del Newcastle.

Recensione della stagione del Manchester United: Miglior gol, errore più grande, momento più divertente, miglior giocatore* e altro reddit

SVILAR PARATUTTO PER LA CHAMPIONS Quasi un intero girone di campionato senza subire gol. E il nuovo riconoscimento di miglior portiere della Serie A dopo quello già ricevuto la scorsa stagione. Per Svilar è stato un altro anno straordinario, che vuo x.com

Chido Obi, Diego Leon e sei giovani del Manchester United da tenere d'occhio durante la preparazione precampionatoLe cinque partite del precampionato saranno occasioni d'oro per i tanti giovani che sognano di conquistarsi un posto nella rosa del Manchester United per la prossima stagione. Dopo aver vissuto la ... goal.com

Evans torna al Manchester United: disputerà il precampionato con i Red DevilsIl difensore nordirlandese torna a vestire la maglia dei Red Devils dopo cinque stagioni al Leicester: prenderà parte alla tournée negli States. Sorpresa in casa Manchester United al momento della ... goal.com