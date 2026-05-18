Pronostico Rouen-Laval | a caccia di un altro miracolo

Martedì alle 20:30 si disputa la partita di andata dello spareggio tra Rouen e Laval, valida per la promozione in Ligue 2. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre che cercano di evitare la retrocessione o di ottenere la promozione. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per analizzare meglio le due formazioni prima del calcio d’inizio. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso di entrambe le società.

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Rouen-Laval è una partita valida per l’andata dello spareggio promozioneretrocessione di Ligue 2 e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Si è appena conclusa la regular season dello Championnat National, la terza serie del sistema calcistico francese, e nell’ultimo turno, andato in scena nello scorso fine settimana, il grande protagonista è stato il Rouen, che all’ultima curva è riuscito a staccare il biglietto per lo spareggio promozioneretrocessione con la terzultima della Ligue 2, il Laval. Il club della Normandia si giocava il tutto per tutto in casa del Fleury, terzo a +2 fino a venerdì scorso: solamente una vittoria gli avrebbe consentito di scavalcare la sua diretta concorrente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Rouen-Laval: a caccia di un altro miracolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: il piano di Palladino per un altro miracoloAtalanta-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Sinner-Bonzi, per Jannik il debutto a Madrid e la caccia a un altro Masters: il pronosticoTutto pronto per il debutto del numero uno del mondo contro il francese con cui vanta un parziale di 3-0 nei precedenti, tutti del 2023 Jannik Sinner...