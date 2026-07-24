Pronostico Vasco da Gama-Mirassol | notte di passione a Rio

Nella notte tra sabato e domenica alle 01:30 ora italiana si gioca la partita tra Vasco da Gama e Mirassol, valida per la ventesima giornata del campionato brasiliano. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state comunicate le probabili formazioni, ma non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Vasco da Gama-Mirassol è una partita valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scontro salvezza tra due squadre momentaneamente impelagate in zona retrocessione. Se il Brasileirao terminasse adesso, infatti, sia il Vasco da Gama sia il Mirassol scivolerebbero nella serie cadetta. Lo storico club di Rio de Janeiro dopo la sosta per il Mondiale nordamericano ha ripreso da dove aveva lasciato: a fine maggio si era arreso 1-0 all’Atletico Mineiro e nello scorso fine settimana in casa del Vitoria ha perso con lo stesso risultato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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